No, iPhone 16 non integrerà il Touch ID: Apple continuerà a puntare sul Face ID

Del possibile ritorno del Touch ID si parla da tempo, anche alla luce dei passi in avanti registrati dai chip che permettono di integrare i sensori per il riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo. Apple però a quanto pare non ha intenzione di cavalcare questo trend.

Secondo un nuovo rapporto, infatti, anche con iPhone 16 in arrivo il prossimo anno Apple continuerà a puntare sul Face ID. Le informazioni provengono da un esperto, il quale su Weibo ha spiegato che la maggior parte delle attrezzature utilizzate in precedenza per produrre i chip necessari per integrare il Touch ID in iPhone sono state definitivamente dismesse e le uniche unità rimanenti sono utilizzate per l’iPhone SE di terza generazione. Ciò rafforza le voci emerse in precedenza che volevano una Apple poco propensa a tornare a puntare sul Touch ID, dal momento che ha investito massicciamente sul Face ID.

Anche alcuni altri rumor emersi di recente suggeriscono che l’iPhone SE di quarta generazione sarà dotato di Face ID, a dimostrazione di come ormai sia poco probabile un utilizzo del Touch ID, almeno su iPhone.

Il leaker in questione anche in passato di è dimostrato abbastanza affidabile ed è stato tra i primi a riferire che iPhone 14 avrebbe mantenuto l’A15 Bionic.

Nella giornata di ieri sono emersi alcuni rumor anche sul comparto fotografico di iPhone 16 Pro.