iPhone 16, noto insider conferma i display più grandi: fino a 6,9' sul modello Pro Max

Negli scorsi giorni, diversi esperti di settore hanno teorizzato che gli iPhone 16 Pro avranno schermi più grandi di quelli delle controparti delle linee iPhone 14 e iPhone 15. Ora, a corroborare questa indiscrezione è una fonte estremamente affidabile, che ribadisce che iPhone 16 Pro Max toccherà quasi i 7" di diagonale.

A rivelarlo è Mark Gurman, redattore di Bloomberg specializzato nel mondo Apple, che durante l'ultima uscita della sua newsletter Power On è tornato a parlare delle dimensioni di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Innanzitutto, Gurman ha spiegato che i display di iPhone 15 Pro e Pro Max saranno delle stesse dimensioni di quelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, rispettivamente pari a 6,1" e a 6,7".

Tuttavia, secondo il giornalista, Apple "ingrandirà di qualche decimo di pollice la diagonale degli schermi di iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max", mantenendo invece invariata quella di iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Ciò significa che, a partire dal prossimo anno, saranno messi in commercio iPhone di quattro dimensioni diverse: mentre iPhone 16 avrà uno schermo da 6,1", iPhone 16 Pro ne avrà uno da 6,3"; al posto dei 6,7" di iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max arriverà a 6,9".

Se l'indiscrezione fosse confermata, i nuovi iPhone 16 Pro sarebbero gli smartphone più grandi mai prodotti da Apple. La decisione di passare a schermi "oversize" dipenderebbe da due fattori: il primo è la necessità di separare internamente la linea di Melafonini di nuova generazione in maniera visibile, agendo dunque sulle dimensioni degli smartphone; il secondo, invece, è la competitività con i rivali del settore Android, Samsung in primis, che si starebbero muovendo a loro volta verso i 7" di diagonale per i device top di gamma.