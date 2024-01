iPhone 16, è questa la grande novità del 2024? Tutto sul Pulsante Cattura

Negli scorsi giorni, abbiamo visto i primi render di iPhone 16 Pro e di iPhone 16 Pro Max. Una novità che sicuramente spicca sui due Melafonini di nuova generazione (al di là dello schermo più grande) è il nuovo pulsante Cattura di iPhone 16 . Ma di cosa si tratta, esattamente?

Come ha riportato il portale Macrumors già a settembre, iPhone 16 avrà un pulsante capacitivo aggiuntivo, che in teoria dovrebbe essere esteso a tutta la lineup di Melafonini next-gen. Quest'ultimo, che al momento è in fase di sviluppo con il codename Project Nova, dovrebbe trovarsi nella metà inferiore dello smartphone, sul lato destro. Inoltre, dovrebbe anche essere uno dei principali selling point degli iPhone 16.

Ciò sembra anche "sbugiardare" le previsioni di alcuni analisti, secondo i quali le differenze tra iPhone 16 e iPhone 15 saranno davvero minime. In ogni caso, Macrumors ha spiegato che il pulsante Cattura sarà capacitivo, e non meccanico come gli altri tasti tradizionali degli iPhone: esso, cioè, riuscirà a identificare la pressione dell'utente senza alcun movimento meccanico, fornendo in risposta un feedback aptico. In termini di posizione, il pulsante dovrebbe trovarsi all'altezza dell'antenna 5G mmWave di iPhone 14 e 15.

Per quanto riguarda il funzionamento del pulsante Cattura di iPhone 16, diversi leaker lo hanno paragonato al pulsante Home degli iPhone SE, specie in termini hardware (anche il tasto Home fisico, infatti, fornisce un feedback aptico grazie al suo taptic engine). Con ogni probabilità, poi, il pulsante Cattura dovrebbe essere pensato per facilitare le riprese di video e fotografie, funzionando come un pulsante fisico per lo scatto delle immagini o per l'avvio delle riprese quando lo smartphone viene posizionato in orizzontale.

Sembra invece assai improbabile che il pulsante Cattura possa essere "programmato" dall'utente come invece avviene per il Pulsante Azione di iPhone 15. Anche quest'ultimo, inoltre, dovrebbe diventare capacitivo a partire dal prossimo anno: il nuovo Pulsante Azione di iPhone 16, in particolare, dovrebbe chiamarsi project Atlas e sarebbe in fase di sviluppo ormai da un paio d'anni.