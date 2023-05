iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno display ancora più grandi: si arriva a 6,9 pollici

Mentre sembra praticamente certo che su iPhone 16 debutteranno i pulsanti allo stato solido, il noto analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants ha rivelato che i modelli premium della serie saranno dotati di display più grandi rispetto a quelli attesi su iPhone 15.

Il popolare analista infatti sostiene che iPhone 16 Pro verrà fornito con uno schermo da 6,3 pollici, mentre su iPhone 16 Pro Max il pannello sarà da 6,9 pollici. Young osserva che si tratta di dimensioni arrotondate e quelle effettive con due decimali verranno rivelate solo alla fine di questo mese.

Qualora il rumor dovesse trovare conferme ufficiali, si tratterebbe di una prima assoluta per Apple in quanto mai prima d’ora il colosso di Cupertino ha optato per display così ampi sui propri smartphone. Tuttavia, i trend del mercato vanno sempre più verso schermi di queste dimensioni ed avrebbe perfettamente senso.

Nel 2024 Apple potrebbe lanciare cinque modelli di iPhone 16: oltre al modello liscio, il 16 Plus ed i due Pro e Pro Max, la Mela Morsicata potrebbe proporre l’iPhone 16 Ultra che si configurerà come il vero top di gamma con funzionalità esclusive, miglioramenti a livello fotografica ed un display migliore e più grande.

Secondo le altre indiscrezioni emerse, iPhone 16 avrà il Face ID integrato nel display.