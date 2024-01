iPhone 16 Pro da 1Tb, Apple scende a compromessi: sarà più lento degli altri modelli

Se sembra ormai scontato che iPhone 16 avrà più RAM ed un WiFi più veloce, oggi alcune nuove indiscrezioni pubblicate da DigiTimes si soffermano sulla versione con 1 terabyte di spazio di archiviazione di iPhone 16 Pro.

Secondo quanto emerso, i modelli di iPhone 16 Pro e Pro Max con 1 terabyte di storage potrebbero presentare velocità di lettura e scrittura più lente, allo scopo di ridurre i costi di produzioni.

Tale cambiamento, spiega il giornale, rientra nella scelta di Apple di passare alle memorie flash NAND Quad-Level Cell (QLC) per gli iPhone da 1 terabyte. Apple attualmente utilizza memorie NAND Triple-Cell (TLC), che sono più costose, e proprio per tale ragione gli ingegneri starebbero “valutando attivamente” le QLC.

Con tale switch, Apple sarebbe in grado di offrire più spazio di archiviazione, in uno spazio più piccolo e ad un prezzo inferiore. Il rovescio della medaglia però dovrebbe essere rappresentato da velocità di lettura e scrittura inferiori, oltre che una minore affidabilità dal momento che le QLC rispetto alla TLC sono note per gestire operazioni di scrittura costanti in maniera meno efficace. Apple però potrebbe metterci una pezza con delle ottimizzazioni specifiche.

Il DigiTimes spiega anche che, nel caso in cui Apple dovesse scegliere le memorie NAND QLC, potrebbe spingersi anche a 2 terabyte di spazio di archiviazione.

Per fare un confronto, l’iPhone 15 Pro da 1 terabyte costa 1869 Euro, mentre il Pro Max 1989 Euro. Non è chiaro che in modo potrebbe impattare il prezzo tale scelta. La testata però riferisce che i modelli da 128, 256 e 512Gb di spazio potrebbero mantenere le memorie NAND TLC.