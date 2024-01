iPhone 16 Pro in arrivo con 2 TB di memoria, ma c'è una controindicazione

Dopo aver scoperto che l'iPhone 16 da 1 TB sarà meno veloce dei modelli da 256 GB e da 512 GB del medesimo smartphone, un nuovo rumor spiega che Apple potrebbe lanciare gli iPhone 16 Pro con ben 2 TB di storage sotto la scocca. Ma quanto sarà veloce la loro memoria rispetto agli altri Melafonini di nuova generazione?

Stando ad un post su Naver del leaker Yeux1122, iPhone 16 Pro sarà disponibile con memoria da 2 TB, oltre che nei classici tagli da 256 GB, 512 GB e 1 TB. Lo stesso dovrebbe valere anche per iPhone 16 Pro Max, ovviamente. Invece, iPhone 16 e iPhone 16 Plus saranno messi in vendita con storage da 12 GB, 256 GB o 512 GB.

Come già riportato nel precedente leak sulla velocità degli storage da 1 TB dei nuovi Melafonini, anche gli iPhone 16 Pro e Pro Max da 2 TB utilizzeranno delle memorie NAND Flash QLC (Quad-Level Cell), che garantiranno uno spazio di archiviazione incrementato in cambio di una riduzione nella velocità di lettura, scrittura e trasferimento dei dati.

Al momento, invece, Apple utilizza delle memorie NAND TLC, ovvero Triple-Level Cell, su iPhone 15. Queste ultime, pur essendo meno sofisticate degli storage QLC, sono più veloci di questi ultimi sia nelle operazioni di lettura che in quelle di scrittura, grazie anche alle loro dimensioni più contenute. È dunque possibile che il passaggio alle memorie QLC venga effettuato solo per gli iPhone 16 da 1 TB e da 2 TB, e non per l'intera lineup di Melafonini next-gen, che così non soffrirebbe di una diminuzione della velocità delle memorie sui modelli meno capienti.

In ogni caso, dei rumor su un iPhone 15 Pro con 2 TB di memoria sono circolati già lo scorso anno, mentre persino nel 2022 si era parlato di una simile opzione per iPhone 14 Pro e Pro Max. In entrambi i casi, però, Apple non ha mai messo in vendita degli smartphone simili: possibile che iPhone 16 Pro sia il device della svolta per il colosso di Cupertino?