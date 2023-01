iPhone 16 Pro avrà il Face ID integrato sotto il display: addio Dynamic Island nel 2024?

I primi rumor su iPhone 16 sono emersi sul web qualche giorno fa. Oggi, il sito web coreano The Elec ha pubblicato un altro rapporto secondo cui iPhone 16 Pro includerà la tecnologia Face ID sotto il display, in modo tale da offrire un display più grande.

Il rapporto coreano spiega che Apple integrerà i componenti richiesti per l’autenticazione facciale direttamente nello schermo nel 2024, ma solo sui modelli Pro, mentre le varianti lisce continueranno a sfoggiare la Dynamic Island che sarà presente su tutti gli iPhone 15.

Nello stesso articolo si legge anche che il display di iPhone 16 Pro sarà caratterizzato da un piccolo foro per la fotocamera frontale, ma è indubbio che con lo spostamento del Face ID sotto il display l’area di visualizzazione ed il senso d’immersione sarà migliorato.

Rapporti di questo tipo non sono nuovi, ed anche nel maggio 2022 il popolare analista Ross Young aveva pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter una linea temporale con i cambiamenti che Apple dovrebbe apportare al design del notch ed alla Dynamic Island.

Ovviamente, come sempre in casi come questi consigliamo di prendere con le pinze i rumor in quanto la situazione potrebbe anche cambiare a causa di problemi con la progettazione.