iPhone 16 Pro potrebbe cambiare tutto: possibile scelta epocale di Apple

Mentre gli appassionati del mondo della tecnologia discutono in merito al fatto che Mac mini potrebbe saltare il chip M3, si torna a fare riferimento in modo importante a rumor legati al mondo Apple. Questa volta si tratta di iPhone 16 Pro, che potrebbe essere al centro di una scelta epocale.

Ebbene, al contrario di quanto indicato da precedenti rumor su iPhone 16, portali come 9to5Mac stanno adesso rilanciando con insistenza indiscrezioni secondo le quali il futuro smartphone di Apple potrebbe non avere alcun pulsante fisico. Capite bene, insomma, che si tratterebbe di una svolta non di poco conto.

Ma quali sarebbero le intenzioni della società di Cupertino? Secondo un report di Economic Daily News, Apple avrebbe già iniziato a effettuare degli ordini presso Advanced Semiconductor Engineering per un sistema di tasti capacitivi in grado di sostituire interamente i classici pulsanti fisici a cui siamo abituati. Tutto fa pensare, in ogni caso, che non si tratterà eventualmente di una novità estesa all'intera gamma, ma più che altro di una soluzione legata ai modelli Pro della stessa.

Insomma, in futuro persino i tasti del volume e il pulsante d'accensione a cui tutti ci hanno abituati da lungo tempo in campo smartphone potrebbero lasciare posto a soluzioni capacitive, come d'altronde pronosticato già da tempo, per quanto non ci sia ancora nulla di ufficiale. Apple effettuerà realmente questa scelta? Non possiamo che stare a vedere.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su