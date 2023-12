iPhone 16 Pro, che fotocamera! Grandi miglioramenti per l'ultra-grandangolo

A quanto pare, iPhone 16 avrà un nuovo pulsante, chiamato "Cattura" e pensato per l'acquisizione di filmati e fotografie. Accanto a questa novità, però, il comparto fotografico del nuovo Melafonino di Apple potrebbe ricevere un altro importante miglioramento hardware: la fotocamera ultra-grandangolare, in particolare, verrà completamente rivista.

Stando a quanto riporta l'utente Weibo Instant Digital, infatti, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max dovrebbero essere i primi iPhone con un ultra-grandangolo da 48 MP, che sostituirà la lente da 12 MP di attuale generazione. La sostituzione della lente ultra-grandangolare con una da 48 MP dovrebbe portare con sé diverse novità di peso: il sensore, in particolare, dovrebbe riuscire a catturare più luce, ottenendo foto con zoom 0,5x di maggiore qualità, specie in caso di illuminazione scarsa o scatto in notturna.

Inoltre, è possibile che iPhone 16 Pro possa scattare foto in RAW utilizzando il formato ProRAW anche con la fotocamera ultra-grandangolare. Finora, questa funzionalità è rimasta limitata alle immagini catturate tramite la fotocamera principale da 48 MP. Inoltre, la Mela Morsicata dovrebbe introdurre la funzionalità di pixel binning già vista sulla lente principale anche sull'ultra-grandangolo, migliorando dettagli e qualità delle fotografie realizzate con quest'ultima.

L'indiscrezione è stata confermata anche da una previsione dell'analista di Haitong International Securities Jeff Pu, che ha spiegato che l'ultra-grandangolo da 48 MP arriverà su iPhone 16 Pro e Pro Max, salvo poi essere implementato anche su iPhone 17 e iPhone Plus. Su iPhone 17 Pro e Pro Max, entrambi in uscita nel 2025, verrà invece lanciato un teleobiettivo da 48 MP, dicendo così addio ai sensori da 12 MP su tutte le fotocamere dei device targati Apple.

Infine, sempre Pu ha confermato che iPhone 16 Pro supporterà il Wi-Fi 7. Negli scorsi giorni è anche trapelata una serie di immagini che mostrano i design di iPhone 16 al vaglio di Apple: possibile che i nuovi smartphone di Cupertino finiscano per segnare un grande passo avanti rispetto ad iPhone 15?