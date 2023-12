iPhone 16 Pro sarà più grande di iPhone 15 Pro? Gli ultimi leak sembrano confermarlo

Dopo aver scoperto le ultime novità sulla fotocamera ultra-grandangolare di iPhone 16, arriva ora un'interessante indiscrezione sulla lente zoom dei Melafonini in uscita nel 2024: sia iPhone 16 Pro che iPhone 16 Pro Max avranno un teleobiettivo di nuova generazione!

Già ad inizio dicembre era emerso che iPhone 16 Pro Max avrebbe avuto una lente tetraprismatica come proprio teleobiettivo: si tratta della stessa lente tele di iPhone 15 Pro Max, che presenta una struttura in vetro ripiegata su sé stessa la quale, riflettendo la luce più volte di una fotocamera comune per smartphone, garantisce uno zoom di qualità maggiore.

Per questo motivo, pare che iPhone 16 Pro Max avrà uno zoom 5x, esattamente come iPhone 15 Pro Max, al posto dello zoom 3x di iPhone 14 Pro Max. Secondo il portale The Elec e il leaker Ming-Chi Kuo, però, questo zoom di nuova generazione arriverà anche su iPhone 16 Pro, perciò non sarà più esclusiva del modello Pro Max. Anche il portale americano Macrumors ha corroborato questa ipotesi.

La notizia è interessante per almeno due motivi. Il primo, ovviamente, è che iPhone 16 Pro avrà delle fotocamere migliorate rispetto ad iPhone 15 Pro, configurandosi così come un update più massiccio del previsto rispetto al Melafonino di attuale generazione. IPhone 15 Pro, infatti, non montava una lente tetraprismatica sotto la sua scocca perché le dimensioni di un simile obiettivo erano state considerate eccessive da Apple, fermandosi così ad uno zoom ottico 3x.

Il secondo motivo per cui l'inserimento del teleobiettivo tetraprismatico sotto la scocca di iPhone 16 Pro è una novità particolarmente interessante è una diretta conseguenza logica del primo. Se la lente non trovava spazio sotto la scocca di iPhone 15 Pro ma verrà implementato sul suo successore, ne deriva che iPhone 16 Pro sarà più grande dello smartphone Apple current-gen, avvalorando un rumor degli scorsi mesi secondo cui iPhone 16 Pro avrà uno schermo da 6,3" (contro i 6,1" di iPhone 14 e 15 Pro) e iPhone 16 Pro Max arriverà addirittura a 6,9" (contro i 6,7" di iPhone 14 e 15 Pro Max).