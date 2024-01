iPhone 16 Pro Max, in arrivo importanti novità per la fotocamera: gli ultimi rumor

Un nuovo rapporto pubblicato in rete si sofferma sul comparto fotografico di iPhone 16 Pro Max, lo smartphone top di gamma che Apple dovrebbe lanciare il prossimo autunno e che a quanto pare introdurrà delle importanti novità a livello di fotocamera.

Direttamente da Digital Chat Station, arriva la notizia che sulla scocca posteriore di Pro Max Apple implementerà un sensore IMX903 di Sony, vale a dire il modello successivo rispetto presente trovato su iPhone 15 Pro e Pro Max. A livello tecnico, il nuovo sensore sarà da 48 megapixel, ma sarà più grande e passerà da 1/1,28 a 1/1,14 pollici.

Non si tratta di un balzo enorme in termini di dimensione, ma i vantaggi a livello di scatto delle fotografie saranno importanti, dal momento che sarà in grado di catturare più luce che - conseguentemente - porteranno a foto e video migliori in qualsiasi condizione di luminosità.

A quanto pare, il sensore Sony IMX903 sarebbe anche dotato di altre importanti tecnologie di ottimizzazione che miglioreranno ulteriormente la qualità delle fotografie scattate da iPhone 16 Pro Max.

Gli smartphone 2024 di Apple quindi punteranno molto sulla fotografia: come noto, su iPhone 16 sarà presente un nuovo pulsante appositamente progettato per la fotocamera, che dovrebbe essere integrato sulla cornice inferiore destra di tutti i modelli. Nelle scorse ore si è anche parlato del possibile lancio di un iPhone 16 Pro da 2TB.