iPhone 16 Pro Max avrà la migliore batteria di sempre per un iPhone: sarà vero?

A pochi giorni dai rumor secondo cui iPhone 16 avrà un nuovo pulsante Capture, emergono ulteriori indiscrezioni sulla scheda tecnica dei prossimi smartphone della società americana, ed in particolare sulle batterie.

Secondo l’ultima fuga di notizie, iPhone 16, iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max avranno tutti batterie più grandi rispetto alla gamma iPhone 15. L’unico a fare eccezione sarà l’iPhone 16 Plus, per cui è previsto un calo del 10%. In particolare, la situazione dovrebbe essere la seguente:

iPhone 16 - 3.561 mAh (+6%)

(+6%) iPhone 16 Plus - 4.006 mAh (-9%)

(-9%) iPhone 16 Pro - 3.355 mAh (+2,5%)

(+2,5%) iPhone 16 Pro Max - 4.676 mAh (+5%)

Non è chiaro, al momento, il motivo per cui Apple abbia scelto di ridurre la capacità del modello Plus, ma l’aspetto importante è senza dubbio rappresentato dalla batteria dell’iPhone 16 Pro Max che con i suoi 4676 mAh potrebbe a tutti diventare la migliore batteria di sempre per un iPhone, anche alla luce delle ottimizzazioni lato software ed il nuovo processore su cui si baserà che sicuramente contribuiranno ad aumentare l’autonomia dello smartphone. Chiaramente, come sempre in casi come questi, il consiglio è di prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Mancando ancora diversi mesi al lancio ufficiale, la situazione potrebbe cambiare.

