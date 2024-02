iPhone 16 Pro Max, che batteria! Potrebbe superare le 30 ore di autonomia, per un rumor

La scorsa settimana vi avevamo riportato che iPhone 16 Pro Max avrà una batteria enorme, e ora un nuovo rumor sembra confermarlo. Non solo: addirittura, pare che il nuovo Melafonino top di gamma sarà l'iPhone con la batteria dalla durata maggiore nella storia degli smartphone targati Apple!

L'utente del blog coreano Naver noto come "Yeux1122", già conosciuto per i suoi leak corretti sulla scorsa generazione di iPhone, ha infatti spiegato che iPhone 16 Pro e Pro Max avranno batterie più grandi rispetto ai Melafonini current-gen, grazie in particolare all'ingrandimento dello schermo degli iPhone 16. Yeux1122 ha infatti confermato che gli iPhone 16 avranno display di dimensioni differenti l'uno dall'altro, che saranno le seguenti:

iPhone 16: 6,1"

iPhone 16 Plus: 6,7"

iPhone 16 Pro: 6,3"

iPhone 16 Pro Max: 6,9"

In virtù di questo cambiamento, gli iPhone 16 Pro saranno leggermente più grandi dei predecessori, mentre i due modelli base manterranno le medesime dimensioni di iPhone 15 e 15 Plus. L'ingrandimento dei due device Pro dovrebbe garantire un quantitativo di spazio sufficiente a integrare una batteria più capiente al di sotto della loro scocca, mentre quella di iPhone 16 e 16 Plus resterà essenzialmente la stessa dei Melafonini di attuale generazione.

Per questo motivo, il leaker coreano dichiara che la batteria di iPhone 16 Pro Max arriverà a 4.676 mAh, il 5% in più di quella di iPhone 15 Pro Max. In termini di durata del device, il nuovo Melafonino top di gamma dovrebbe superare per la prima volta le 30 ore nei test di Apple, dopo che iPhone 15 Pro Max si era fermato "solo" a 29 ore di autonomia. Anche iPhone 16 Pro avrà una batteria più grande, ma non sono stati forniti dati numerici a riguardo.

Infine, Yeux1122 ha confermato un paio di interessanti dettagli sui nuovi smartphone di Cupertino: per esempio, il leaker coreano ha spiegato che iPhone 16 Pro e Pro Max avranno 8 GB di RAM e un frame in titanio migliorato, che permetterà anche di ridurne i costi. Non è chiaro, però, se questi miglioramenti saranno estesi a tutta la gamma iPhone 16 - come previsto da altri insider - o se resteranno invece appannaggio esclusivo dei due modelli flagship. Infine, sembra che l'ingrandimento di iPhone 16 Pro e e Pro Max porterà con sé anche dei bordi leggermente più larghi di quelli di Samsung Galaxy S24 Ultra e di iPhone 15 Pro e Pro Max.