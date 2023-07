iPhone 16 Pro Max potrebbe avere un 'super teleobiettivo': di cosa si tratta?

Sono sempre più numerosi i leak sulle nuove fotocamere di iPhone 16 e iPhone 16 Pro, anche se finora questi ultimi si sono concentrati sul sensore principale dello smartphone in arrivo nel 2024. Le vere novità, però, potrebbero stare altrove: secondo un rumor, infatti, iPhone 16 Pro Max avrà un "super periscopio" come terza lente.

La notizia arriva dal noto leaker cinese Digital Chat Station, che in passato ha fornito svariate informazioni affidabili sugli smartphone di Cupertino. Secondo l'esperto, dunque, iPhone 16 Pro Max avrà un teleobiettivo periscopico "super", che dovrebbe portare con sé un netto miglioramento nel campo dello zoom ottico, settore in cui gli iPhone non riescono ancora a contrastare efficacemente i principali rivali, ovvero i Galaxy di serie S di Samsung.

Ma cosa si intende esattamente con "super" teleobiettivo periscopico? Potrebbe certamente trattarsi di un nome dato per ragioni di marketing, ma molto probabilmente le cose stanno diversamente. Infatti, come spiega Macrumors, in fotografia un "super" teleobiettivo ha una lunghezza focale di 300 mm o più, permettendo uno zoom davvero incredibile, specie se venisse integrato su uno smartphone. Per fare un confronto, il teleobiettivo di iPhone 14 Pro Max ha una lunghezza focale equivalente di 77 mm.

I super teleobiettivi hanno tantissimi utilizzi: essi vengono infatti impiegati nella fotografia sportiva e in quella naturalistica, ma hanno anche una certa utilità nella ritrattistica, a patto che vi sia una distanza sufficiente tra soggetto e fotografo. Certo, il passaggio da una lente con lunghezza focale equivalente da 77 mm ad una da più di 300 mm nel giro di un paio di generazioni potrebbe sembrare un salto eccessivo per Apple, spesso piuttosto "conservativa" con i suoi upgrade.

Tuttavia, dobbiamo anche considerare che iPhone 15 Pro Max avrà una lente periscopica, sostituendo quest'ultima al semplice teleobiettivo di iPhone 14 Pro Max e rendendo meno drastico l'eventuale salto tecnologico nel passaggio al sensore di nuova generazione di iPhone 16 Pro Max. Infine, Digital Chat Station ha anche spiegato che il sensore principale di iPhone 16 Pro Max avrà dimensioni di 1/1.14", pari al 12% in più di quelle di iPhone 14 Pro e Pro Max.