iPhone 16 Pro e Pro Max: Dynamic Island più piccola, display più grandi e nuove fotocamere

A dispetto dei rumor di qualche giorno fa secondo cui iPhone 16 sarà uguale ad iPhone 15, un nuovo rapporto pubblicato oggi in rete riferisce che Apple avrebbe in cantiere alcune novità di rilievo per gli iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max.

Negli ultimi render diffusi da Fresh Renders, infatti, si vede una Dynamic Island significativamente più ristretta, che aumenterà ulteriormente il rapporto schermo-corpo ed avvicinerà l’iPhone full screen. A quanto pare però non dovrebbe trattarsi dell’unica novità.

Il canale YouTube AppleTrack infatti ritiene che iPhone 16 Pro e Pro Max, vale a dire i top di gamma 2024, porteranno delle novità sostanziali anche a livello di display. Apple infatti dovrebbe introdurre dei pannelli più grandi: il modello Pro passerà dai 6,1 pollici attuali e 6,3 pollici, mentre l’iPhone 16 Pro Max dovrebbe avere uno schermo da 6,9 pollici, leggermente più grande rispetto a quello da 6,7 pollici dell’iPhone 15 Pro Max. In passato si era parlato anche di un possibile aumento della capacità della batteria, che per un prototipo di iPhone 16 Pro era elencata a 3.355 mAh, in aumento solo del 2,48% rispetto alla cella da 3.274 mAh dell’iPhone 15 Pro.

iPhone 16 potrebbe avere anche un nuovo pulsante “Cattura” che permetterà di registrare video e sarà dedicato solo all’acquisizione di filmati.

Passando al comparto fotografico, i leak sostengono che entrambi i modelli Pro dovrebbero avere una fotocamera con zoom ottico a tetraprisma 5x. Ancora incertezza intorno all’SoC: il sorgente di iOS 18 infatti ha suggerito che Apple potrebbe non utilizzare l’A17 Pro nei modelli base della gamma, affidandosi piuttosto all’A18.