iPhone 16 Pro e Pro Max avranno delle funzionalità IA esclusive: in rete le specifiche

Se nella giornata di ieri sono trapelate delle interessanti informazioni sulla batteria di iPhone 16 Pro Max, quest’oggi grazie al leaker yeux1122 su Naver emergono ulteriori dettagli sulle schede tecniche dei due dispositivi che Apple presenterà presumibilmente il prossimo autunno nel corso del consueto evento di settembre.

Il leaker infatti afferma che iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max saranno dotati di schermi OLED rispettivamente a 6,3 e 6,9 pollici. Le differenze di dimensioni, rispetto ai modelli attualmente in commercio, saranno praticamente impercettibili ed i due dispositivi dovrebbero essere grandi quasi quanto i loro predecessori, grazie a cornici sottili quanto quelle viste su Galaxy S24.

Confermata la presenza su iPhone 16 Pro e Pro Max del nuovo pulsante Capture, oltre che di una fotocamera ultrawide da 48 megapixel ed il chip A18 Pro. Su iPhone 16 Pro troverà spazio anche un teleobiettivo 5x, probabilmente per lo zoom tetraprismatico come quello visto su iPhone 15 Pro Max. Questa scelta giustificherebbe l’aumento delle dimensioni dei due Pro.

Su iPhone 16 Pro Max invece dovrebbe trovare spazio una “Super Periscope Camera”, ma a riguardo non sono emersi molti dettagli.

Nel rapporto il leaker menziona anche la presenza di “funzionalità AI esclusive”, ma non è chiaro se queste saranno disponibili su tutti i dispositivi della gamma oppure sui Pro. yeux1122 afferma anche che i modelli iPhone 16 Pro saranno dotati di 8GB di spazio, fino a 2TB di spazio di archiviazione e sfoggeranno una scocca in titanio migliorato. Non sono da escludere modifiche a livello di nome: è in arrivo davvero il modello Ultra?