iPhone 16 Pro e Pro Max: nuove informazioni sul comparto fotografico

Il comparto fotografico di iPhone 16 continua ad essere al centro dei rumor sulla nuova generazione di smartphone targati Apple. Un nuovo rapporto pubblicato da una società di ricerca taiwanese si sofferma sulla scheda tecnica delle lenti fotografiche che il colosso di Cupertino dovrebbe utilizzare in iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max.

In particolare, come spiegato da una ricerca pubblicata da TrendForce, Apple avrebbe intenzione di espandere la fotocamera a tetraprisma dell’iPhone 15 Pro Max, che è in grado di offrire uno zoom ottico fino a 5x, sia ad iPhone 16 Pro che 16 Pro Max. Non si tratta della prima volta che sentiamo una voce di questo tipo, dal momento che anche l’affidabile analista Ming-Chi Kuo in precedenza aveva riportato una voce simile.

“Dopo il successo del lancio dell’iPhone 15 Pro Max con il suo esclusivo teleobiettivo zoom tetraprismatico, si prevede che il settore vedrà un aumento nell’adozione di moduli con lenti periscopiche. Apple prevede di portare questo aggiornamento hardware avanzato su iPhone 16 Pro, rendendolo accessibile a più utenti della serie Pro” si legge nel rapporto di TrendForce, che però non scende ulteriormente nei dettagli. Resta infatti da capire se si tratterà dell’unica novità per le lenti di iPhone 16 Pro e Pro Max oppure se Apple si soffermerà su altri aspetti.

Alcuni rumor emersi in precedenza parlano anche di miglioramenti per i microfoni di iPhone 16, che potrebbero servire al nuovo Siri.