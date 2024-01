iPhone 16 Pro e Pro Max, in rete i primi render: sarà davvero così?

A poche ore dai rumor su iPhone 16 Pro e Pro Max, che potrebbe sfoggiare una Dynamic Island più piccola ed altre novità, i colleghi di MacRumors hanno realizzati alcuni nuovi render dei modelli top di gamma di smartphone che Apple dovrebbe lanciare il prossimo autunno.

I render in questione, spiega MacRumors, sono basati su una serie di progetti interni di Apple, ed hanno l’obiettivo di mostrare a grandi linee il design del prossimo smartphone della Mela, sebbene ancora non sia stato finalizzato dagli ingegneri.



Secondo i rumor, iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max saranno dotati di display con diagonali più ampie ed un nuovo pulsante d’acquisizione capacitivo che consentirà di accedere facilmente alla registrazione dei filmati.



iPhone 16 Pro sarebbe noto internamente con il nome in codice “Diablo”, mentre iPhone 16 Pro Max con il nome “Lightning” ed a giudicare dalle indiscrezioni trapelate dovrebbero sfoggiare dei display rispettivamente da 6,3 e 6,9 pollici, rispetto ai 6,1 e 6,7 pollici dei modelli attuali. Una possibile spiegazione per questo cambiamento sarebbe legata al teleobiettivo con tetraprisma 5x che dovrebbe arrivare su entrambi i modelli di iPhone Pro del 2025.



A livello di design però l’iPhone 16 non dovrebbe discostarsi di molto da iPhone 15: confermati i bordi curvi e le cornici piatte, ma secondo le voci di corridoio Apple avrebbe testato quattro diverse configurazioni per i pulsanti, optando alla fine per un design simile a quello di iPhone 15 Pro.