iPhone 16 Pro risolverà un tremendo problema nella sua videocamera dopo anni

A pochi giorni dai rumor che hanno fatto il punto sulle possibili colorazioni di iPhone 16, in rete emerge un’altra voce secondo cui Apple con la gamma iPhone 16 Pro punterebbe a risolvere uno storico problema che si porta dietro il comparto fotografico del Melafonino da diversi anni.

Stiamo parlando del lens flare, ovvero quei riflessi che sono particolarmente visibili nelle in controluce, dove la fonte di luce è particolarmente concentrata (come nel caso del sole).

Secondo quanto riportato sul forum sudcoreano Naver, che cita fonti provenienti dalla catena di fornitura, Apple starebbe testando una nuova ottica che verrà utilizzata nei modelli Pro di iPhone 16 in arrivo in autunno. Apple punta a risolvere questo problema attraverso un migliore rivestimento del vetro che circonda la fotocamera: in questo modo punta a tenere sotto controllo il lans flare e quindi anche ad aumentare la qualità delle registrazioni.

Non è chiaro quando entrerà in produzione di massa la nuova ottica. A quanto pare, però, non si tratterà dell’unica novità in arrivo sugli iPhone Pro: sono in arrivo infatti anche un display OLED più grandi da 6,3 e 6,9 pollici, un nuovo pulsante di acquisizione che dovrebbe rendere l’iPhone ancora migliore in termini di funzionamento della fotocamera, nuovi sensori ed opzioni di zoom come una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel e l’obiettivo 5x visto in iPhone 15 Pro Max anche in iPhone 16 Pro. In arrivo anche batterie più grandi.

