iPhone 16 Pro, trapelano i render CAD: c'è una grande novità

Dopo le prime informazioni sulle fotocamere di iPhone 16 Pro e di iPhone 16 Pro Max, i rumor sui due Melafonini di nuova generazione si sono ridotti drasticamente. Almeno fino ad oggi: nelle scorse ore, infatti, sono comparsi online dei render CAD dei nuovi iPhone di Apple, che svelano una novità molto importante.

Le immagini, condivise da 91Mobiles, fanno riferimento ad iPhone 16 Pro e mostrano la presenza di un nuovo pulsante sul lato dello smartphone. Con ogni probabilità, si tratta del Pulsante Cattura di iPhone 16 Pro, che dovrebbe essere un pulsante capacitivo legato alla fotocamera dello smartphone: quest'ultimo dovrebbe migliorare l'esperienza di scatto tenendo lo smartphone in orizzontale, permettendovi di bloccare il focus o l'esposizione prima di scattare e di effettuare lo zoom muovendo il dito sul tasto.

Tra le altre novità, delle quali vi abbiamo parlato nella nostra analisi dei rumor sugli iPhone 16 a mesi mesi dal loro lancio sul mercato, abbiamo anche un Pulsante Azione leggermente più lungo di quello di iPhone 15, che diventa così identico ai due pulsanti di regolazione del volume del device. Per il resto, invece, il design dello smartphone è molto simile a quello di iPhone 15 Pro: confermato il ritorno della Dynamic Island con punch-hole "a doppia pillola" e del sistema a tre fotocamere posteriori, che dovrebbe essere pressoché identico rispetto a quello dello smartphone di attuale generazione.

Con ogni probabilità, i render CAD comparsi in rete sono veritieri, dal momento che 91Mobiles ha rilasciato, in passato, dei render del tutto simili (poi rivelatisi corretti) di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro, mente di recente il sito web ha svelato i render CAD degli iPad Pro OLED e quelli dell'iPhone SE di quarta generazione. È possibile che la fonte di queste immagini sia un produttore di custodie e accessori per dispositivi Apple, ma non è chiaro di quale azienda si tratti.

Infine, vale la pena notare che i render sembrano confermare che iPhone 16 Pro sarà più grande di iPhone 15 Pro, con una dimensione del display che sale da 6,1" a 6,3". Per il modello Pro Max, invece, le dimensioni dello schermo dovrebbero aumentare da 6,7" a 6,9", mentre per i due modelli "base", cioè iPhone 16 e iPhone 16 Plus, la diagonale dello schermo dovrebbe restare identica a quella di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, rispettivamente.