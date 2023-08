iPhone 16 Pro, Wi-Fi 7 e ultra-grandangolo migliorato in arrivo: gli ultimi leak

Dopo aver scoperto che iPhone 16 potrebbe non avere cornici attorno allo schermo, un'altra intrigante indiscrezione si fa largo sul web circa il nuovo Melafonino di Apple. In particolare, pare che iPhone 16 Pro avrà una fotocamera tutta nuova, con tante migliorie rispetto ad iPhone 14 e iPhone 15.

La notizia è stata riportata da Macrumors, che però cita a sua volta l'analista di Haitong International Securities Jeff Pu. Stando a quanto svelato Pu in una nota condivisa con gli investitori di Haitong, la fotocamera grandangolare di iPhone 16 Pro subirà un netto miglioramento rispetto a quella dei predecessori.

Nello specifico, iPhone 16 Pro avrà un ultra-grandangolo da 48 MP completamente rinnovato, con un sensore di dimensioni più ampie che in passato e per questo capace di catturare una quantità di luce senza precedenti. Ciò dovrebbe garantire un netto miglioramento dell'esperienza di scatto con zoom compreso tra 0,5x e 1,0x, specie in notturna e in ambienti con scarsa luminosità.

L'indiscrezione fa il paio con il leak della partnership firmata tra Apple e Sony, che darebbe alla prima un'esclusiva fattuale sugli obiettivi di nuova generazione della seconda. In particolare, Apple si sarebbe accaparrata la quasi interezza delle lenti stacked CMOS (o CIS) di Sony, che a loro volta dovrebbero migliorare la qualità di scatto sia per la fotocamera principale di iPhone 16 che per le sue lenti secondarie.

In parallelo, inoltre, è possibile che anche il teleobiettivo di iPhone 16 Pro Max venga nettamente rivisto dal colosso di Cupertino, che potrebbe integrare sul suo smartphone top di gamma del 2024 un "super" periscopio da 300 mm di apertura focale, mai visto prima su alcuno smartphone in commercio. Insomma, pare che il prossimo anno sarà dedicato quasi unicamente alle novità lato fotocamera per i Melafonini Apple.

Infine, Jeff Pu ha anche confermato che iPhone 16 supporterà il Wi-Fi 7, dopo che iPhone 15 sarà compatibile con il Wi-Fi 6E. Anche in questo caso, la novità dovrebbe essere introdotta innanzitutto sugli smartphone di fascia alta, per poi "scendere" verso quelli di fascia media l'anno dopo, con iPhone 17.