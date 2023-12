iPhone 16 potrebbe avere un nuovo pulsante: ecco a cosa servirà

Nella newsletter settimanale dove Mark Gurman ha parlato dei nuovi Apple Watch Series 10, si è discusso anche del nuovo pulsante che potrebbe includere il nuovo iPhone 16 in arrivo il prossimo anno, di cui si conosce però già la posizione ed il nome grazie alle informazioni interne trapelate.

Mark Gurman riferisce che il pulsante “Cattura” sarà in grado di registrare video e sarà dedicato esclusivamente all’acquisizione di filmati. Secondo quanto emerso, il tasto si troverà in basse a destra dell’iPhone 16, con l’antenna mmWave che verrà riposizionata sul lato sinistro del dispositivo sotto i pulsanti del volume ed Azione.

A livello tecnico, il pulsante sarà capacitivo con feedback tattile anzichè meccanico e dovrebbe integrare anche un sensore di forza in grado di riconoscere la pressione. Proprio la sua posizione è stata scelta per facilitarne l’attivazione: la scelta di puntare su diversi livelli di pressione rientra nell’obiettivo di Apple di fare in modo di utilizzarlo per più funzioni legate al comparto fotografico.

Il pulsante Capture a quanto pare sarà disponibile su tutti e quattro i modelli di iPhone 16, un chiaro sintomo di come Apple voglia facilitare in maniera importante la registrazione dei filmati anche in vista del lancio di Apple Vision Pro. Al momento, solo iPhone 15 Pro e Pro Max permettono di registrare video spaziali utilizzando la fotocamera Wide ed Ultra Wide.