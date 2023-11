iPhone 16 potrebbe avere un nuovo pulsante, oltre al tasto Azione

Oltre alle nuove lenti fotografiche di iPhone 16, la nuova serie di smartphone made in Apple, in arrivo nel corso del 2024, potrebbe sfoggiare altre interessanti novità. Un nuovo leak pubblicato da Instant Digital, ripreso da MacRumors, si sofferma sulle modifiche che la Mela potrebbe apportare al pulsante Azione introdotto con iPhone 15 Pro.

Oltre a ciò, Apple potrebbe anche introdurre un nuovo pulsante su cui però c’è ancora un alone di mistero. Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, non è emerso molto a riguardo ma il leaker sostiene che “c’è una grande possibilità” che tutti gli iPhone 16 abbiano questo nuovo tasto, quindi non dovrebbe trattarsi di una novità limitata solo ai Pro e Pro Max.

Instant Digital afferma anche che Apple sposterà sul bordo sinistro l’antenna mmWave, per fare in modo che sul destro ci sia abbastanza spazio per questo nuovo pulsante.

Tra le modifiche al pulsante Azione di iPhone 15 Pro e Pro Max, si parla di uno switch ad un design allo stato solido che permetterebbe ad Apple di posizionarlo a filo con il lato del telefono. Questo nuovo tasto inoltre dovrebbe anche fornire un feedback tattile (sotto forma di vibrazione) quando premuto. I pulsanti di accensione e volume invece probabilmente resteranno immutati.