iPhone 16 Pro, restyling sulle fotocamere: saranno a forma di... rasoio?

Con la prossima generazione di smartphone, Apple potrebbe avere in serbo per noi più di una sorpresa: oltre al vociferato upgrade ai microfoni di iPhone 16 per un'esperienza migliore su Siri e IA, si parla anche di grosse modifiche in termini di design.

Una delle più impattanti potrebbe essere riservata proprio alle fotocamere posteriori, che da anni adottano un iconico box squadrato con bordi arrotondati per ospitare sensori fotografici e non.

Le ultime arrivano dal solito MajinBu, con un discreto storico di affidabilità. Secondo il tipster, sarebbe stata abbandonata l'idea di una forma a "fidget spinner" per seguire invece una forma triangolare più geometrica, che ricorderebbe per certi versi le testine di un rasoio elettrico.

Apprezzabile il fatto che la stessa fonte ribadisca come non ci sia modo di garantire al 100% la veridicità di questo rumor, soprattutto in virtù della rapidità con cui si stanno evolvendo i rumor sulla fotocamera di iPhone 16. Le immagini, che trovate in calce, non rappresentano il prodotto reale ma sono solo dei render condivisi dall'autore del post per darci un'idea del possibile aspetto dei prossimi iPhone 16.

In rete si è già scatenata l'ilarità dei fan e in molti non hanno nascosto un velo di dubbio su un'estetica che appare improbabile. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un iPhone con un aspetto tanto curioso?