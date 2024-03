iPhone 16, trapelano i modelli dummy: il design non ha più segreti

Dell'elegantissimo design degli iPhone 16 ve ne abbiamo già parlato in precedenza, ma ora finalmente il form factor dei nuovi Melafonini si mostra in tutta la sua bellezza. Sono infatti trapelati in rete dei modelli dummy degli iPhone 16, che ci svelano una manciata di novità di design in arrivo nel 2024.

I modelli dummy, riportati sul web da Macrumors e che potete vedere nella galleria in calce a questa notizia, dovrebbero provenire da un produttore di accessori e cover per iPhone 16, con ogni probabilità localizzato in Cina. I modelli mostrati dovrebbero essere iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max, mentre per ora non si è ancora visto iPhone 16 Plus.

Esattamente come vi abbiamo già riportato nel nostro ultimo approfondimento sugli iPhone 16, anche il leak conferma che i nuovi Melafonini "Pro" avranno uno schermo più grande, che avrà una diagonale pari a 6,3" su iPhone 16 Pro. Il modello "base", invece, si fermerà a 6,1". Su queste basi, possiamo anche speculare che iPhone 16 Plus si assesterà ancora una volta sui 6,7", mentre iPhone 16 Pro Max toccherà i 6,9".

Inoltre, pare che Apple rivedrà leggermente la posizione dei pulsanti dei suoi nuovi smartphone. In particolare, anche gli iPhone 16 base riceveranno il Pulsante Azione (implementato lo scorso anno in esclusiva su iPhone 15 Pro e Pro Max), che sarà posizionato al posto dello switch del silenzioso. Il Pulsante Azione, a questo giro, sarà anche leggermente ridimensionato e sarà più grande di quello di attuale generazione. Confermato anche il Pulsante Cattura di iPhone 16 Pro e Pro Max, posizionato sul lato destro del device (lo stesso del pulsante di accensione e spegnimento), ma nella metà inferiore del dispositivo.

Infine, l'ultima informazione veramente rilevante riguarda il redesign dell'alloggiamento delle fotocamere di iPhone 16 e di iPhone 16 Plus. A questo giro, infatti, il camera bump non sarà più squadrato, ma riprenderà un formato "a pillola" simile a quello di iPhone X, XS e XR. Anche quest'anno, inoltre, le fotocamere degli iPhone 16 base saranno due, una principale e una ultra-grandangolare: solo i modelli Pro ne avranno una terza, mantenendo l'alloggiamento di forma quadrata che già conosciamo.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) è uno dei più venduti oggi su