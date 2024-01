IPhone 16 sarà uguale ad iPhone 15: gli analisti ne sono sicuri

Ormai del design di iPhone 16 sappiamo tutto: i cambiamenti si concentreranno perlopiù sui due modelli Pro, che avranno degli schermi di grandi dimensioni. Per il resto, però, le novità di iPhone 16 rispetto ad iPhone 15 dovrebbero essere veramente poche, almeno stando ad un'importante banca per investimenti.

I colleghi di 9to5Mac, infatti, riportano una nota rilasciata da Barclays, in cui gli analisti della banca inglese affermano sulla base delle loro ricerche che il 2024 sarà un anno stazionario per gli iPhone e per Apple in generale. In particolare, la nota dice che "il 2024 sarà contraddistinto da una debolezza nel volume di vendite degli iPhone e da una mancata ripresa delle vendite di iPad, Mac e dispositivi indossabili".

Ciononostante, il prezzo previsto per le azioni di Apple aumenterà, anche se solo leggermente, passando da 160 a 161 Dollari. Nonostante il lancio dei Apple Vision Pro si avvicini, insomma, sembra che i prossimi dodici mesi non saranno caratterizzati da grandi stravolgimenti finanziari per la Mela Morsicata. Il motivo di questa stagnazione dipenderebbe essenzialmente dalla mancanza di novità di iPhone 16 rispetto ai modelli precedenti.

Nello specifico, Barclays riporta che "possiamo aspettarci una debolezza nella domanda di iPhone, che continuerà anche con il lancio di iPhone 16. I nostri controlli restano negativi per le vendite di iPhone 15, mentre non vediamo all'orizzonte nuove funzionalità o aggiornamenti che potrebbero rendere iPhone 16 una scelta più accattivante per gli acquirenti". Insomma, iPhone 15 e 16 saranno sostanzialmente uguali, con buona pace di chi si aspettava che iPhone 16 avrebbe avuto il Face ID under-display o qualche altra novità di peso.

Ciò, però, non significa che gli iPhone 16 non avranno novità di alcun tipo rispetto ai modelli di attuale generazione. Al contrario, le novità di iPhone 16 si concentreranno nella fotocamera, con un ultra-grandangolo e un teleobiettivo migliorati. Inoltre, i prossimi Melafonini dovrebbero avere un pulsante aggiuntivo dedicato allo scatto delle fotografie e alla registrazione dei video. Infine, anche Apple dovrebbe entrare nel mondo dell'IA con la nuova generazione dei suoi smartphone e con iOS 18: con ogni probabilità, però, neanche queste novità riusciranno ad attirare l'utenza.