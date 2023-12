iPhone 16, lo zoom tetraprismatico 5x arriva anche sul modello Pro? Gli ultimi leak

Dopo aver scoperto che tutti gli iPhone 16 avranno il pulsante azione già implementato su iPhone 15 e iPhone 15 Pro, arriva ora un'altra interessante indiscrezione sui Melafonini in arrivo il prossimo anno. A questo giro, però, si parla di un importante miglioramento alla fotocamera di iPhone 16 Pro e di iPhone 16 Pro Max.

Stando a quanto riporta il portale coreano The Elec, Apple starebbe collaborando con LG Innotek per la produzione di una nuova fotocamera tetraprismatica per iPhone 16 Pro e Pro Max, che dovrebbe garantire uno zoom ottico 5x e uno zoom digitale 25x come minimo. Le specifiche di questa lente non sono ancora state definite con certezza, però, il che significa che è possibile che lo zoom del teleobiettivo incrementi ulteriormente nel passaggio agli smartphone di nuova generazione.

La novità farà sicuramente la felicità di tutti coloro che vogliono acquistare un iPhone 16 Pro. Al momento, infatti, iPhone 15 Pro è limitato ad un teleobiettivo con zoom ottico 3x e risoluzione pari a 12 MP, mentre iPhone 15 Pro Max monta già una lente tetraprismatica ripiegata su sé stessa con una lunghezza focale equivalente pari a 120 millimetri e uno zoom ottico 5x. Sembra dunque che il cambiamento sarà sostanziale su iPhone 16 Pro, mentre sul modello Pro Max i miglioramenti apportati dalla nuova lente potrebbero essere impercettibili.

In ogni caso, dei miglioramenti alle fotocamere di iPhone 16 ci saranno sicuramente, anche se pare che a questo giro Apple si stia concentrando su cambiamenti minori e "di fino", dopo aver introdotto delle lenti da 48 MP su iPhone 14 Pro e Pro Max e dopo aver esteso queste ultime su tutti gli iPhone 15, i cui modelli Pro hanno anche ricevuto dei nuovi teleobiettivi.