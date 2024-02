iPhone 17, Apple prepara importanti novità ai display di tutti i modelli

Già da qualche settimana si parla degli iPhone 17 in arrivo nel 2025 nei negozi. Se sembra praticamente certo che gli iPhone 16 non porteranno grosse novità rispetto alla serie iPhone 15 disponibile già da qualche mese nei negozi, la situazione dovrebbe cambiare diametralmente il prossimo anno.

Secondo quanto riportato da vari siti, Apple starebbe pensando di implementare su tutta la gamma iPhone 17 (quindi iPhone 17, 17 Plus, 17 Pro e 17 Pro Max) degli schermi basati sulla tecnologia OLED LTPO, che attualmente è esclusivo dei modelli Pro e Pro Max. Il cambiamento sarà importante in quanto qualora dovesse concretizzarsi coinciderebbe con l’arrivo del supporto ProMotion anche sugli smartphone “base” , con relativa estensione del supporto a refresh rate più elevati.

Il rapporto va in controtendenza con quanto affermato in precedenza: altri rumor infatti davano praticamente per certa la conferma dei pannelli LTPS su iPhone 17 ed iPhone 17 Plus, ma The Elec oggi lancia questo nuovo rumor secondo cui l’intera seria sarà dotata di display più avanzati. C’è però l’incognita del produttore: resta da capire infatti a chi potrebbe affidarsi Apple come terzo fornitore di pannelli OLED LTPO, da affiancare a Samsung ed LG. Secondo molti in pole position potrebbe esserci BOE, ma chiaramente è ancora prematuro fare previsioni di questo tipo.