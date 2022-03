No, iPhone SE 2 non è sceso a 199 euro: è stato rimosso dal portale Apple

L'evento dell'8 marzo 2022, dal motto Peek Performance, si è concluso con l'annuncio di diversi nuovi prodotti Apple. I fan dell'azienda di Cupertino saranno dunque ben felici delle novità presentate da Tim Cook e soci, ma si è fatta notare anche un'altra questione. Infatti, non c'è stato l'atteso taglio di prezzo di iPhone SE 2.

Per intenderci, le settimane precedenti il keynote sono state al centro di miriadi di rumor e indiscrezioni varie, ovviamente mai confermati da Apple. A volte le voci di corridoio possono portare ad aspettative "ingiustificate", che poi non si concretizzano nella realtà. Proprio questo sembra essere accaduto con i rumor relativi al calo di prezzo a 199 dollari di iPhone SE 2020, usciti a fine febbraio 2022 e non confermati in seguito dai fatti (perlomeno per il momento).

In questo contesto, alcuni utenti avevano iniziato a "sognare" un iPhone SE 2020 a 199 euro in Italia, in virtù dell'annuncio di iPhone SE 3. In realtà, quello che finora è accaduto è che Apple ha rimosso la seconda generazione di iPhone SE dal portale ufficiale, sostituendola semplicemente con il nuovo modello. Insomma, a quanto pare iPhone SE 2020 non verrà proposto a un prezzo scontato a livello ufficiale, salvo novità dell'ultimo momento.

Al momento in cui scriviamo, sul sito Web ufficiale di Apple gli smartphone in vendita sono quelli delle gamme iPhone 13, iPhone 12 e iPhone 11, che vengono ovviamente affiancati dall'appena annunciato iPhone SE di terza generazione. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: la situazione è la stessa anche per quel che riguarda il portale ufficiale statunitense di Apple. Insomma, sembra proprio che chi vorrà acquistare il precedente iPhone SE a un costo vantaggioso dovrà affidarsi a store di terze parti. In ogni caso, la società di Cupertino non aveva mai promesso il contrario e dunque non c'è alcuna "colpa" da imputare ad Apple.