iPhone 2018: la variante Dual SIM sarà esclusiva del mercato cinese?

Storicamente, gli smartphone dual sim sono estremamente popolari in Asia, e le ultime indiscrezioni parlano di una Apple pronta a lanciare il prossimo mese di settembre una variante in grado di supportare doppia scheda anche del proprio iPhone da 6,1 pollici con display LCD, che secondo molti dovrebbe essere la versione economica della linea.

Secondo un nuovo rapporto emerso dal Taiwan, l'iPhone dual sim potrebbe davvero vedere la luce, ma dovrebbe essere esclusiva per il mercato cinese. Fonti dalla catena di approvvigionamento sostengono che Apple starebbe lavorando su quattro modelli diversi, con l'iPhone LCD dual sim da 6,1 pollici progettato specificamente per il mercato cinese, dato che Apple vorrebbe dare una spinta alle vendite nella regione.

Gli iPhone, infatti, rappresentano meno di un quinto delle vendite totali degli smartphone in Cina, secondo i dati recenti, con il mercato che è dominato da marchi locali come Huawei e Xiaomi. Apple però storicamente ha sempre puntato massicciamente su questo mercato, e spera di incrementare la propria popolarità attraverso le vendite anche attraverso un modello con doppia sim, per andare incontro alle esigenze dei consumatori.

Qualora tale rumor dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un peccato anche per il mercato europeo, dove tali modelli stanno aumentando la loro popolarità ed uso da parte degli utenti.

Apple a fianco di questo modello dovrebbe lanciare anche l'iPhone X Plus di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine e che potrebbe avere un costo più elevato del previsto a causa dei dazi di Donald Trump.