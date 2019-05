iPhone 2019 supporterà la modalità audio Dual Bluetooth?

Si torna a parlare della prossima generazione di iPhone, che come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, dovrebbe vedere la luce in autunno. Nella giornata di oggi è trapelato un altro rumor, riguardante una specifica tecnica che la compagnia di Cupertino potrebbe includere nello smartphone.

A quanto pare, infatti, Apple intende continuare a puntare sull'audio wireless. iPhone 7 infatti ha segnato un punto di rottura importante rispetto al passato, dal momento che Apple ha rimosso il jack per le cuffie a favore dell'ingresso Lightning. Successivamente la Mela ha lanciato le AirPods, che sono diventate le cuffie senza fili più utilizzate al mondo.

Oggi ci giunge notizia che il prossimo Melafonino potrebbe includere la modalità audio Dual Bluetooth, che consentirà di collegare in contemporanea due dispositivi audio. La notizia è stata riportata dal blog giapponese Mac Otakara, che sottolinea come sia diventato quasi uno standard nell'ecosistema Android in quanto molti smartphone basati sul robottino verde supportano la modalità.

Consentire di connettersi a più di un dispositivo Bluetooth può essere particolarmente utile in vari scenari. Attualmente infatti è possibile connettere lo smartphone a due dispositivi in contemporanea: AirPods per l'ascolto audio e l'Apple Watch per la sincronizzazione. La modalità audio Dual Bluetooth però consente di trasmettere l'audio a due dispositivi in simultanea, ad esempio su due casse o su due coppie di AirPods.

Il tutto è possibile grazie al nuovo standard Bluetooth 5.0. MacRumors osserva come la feature sia sbloccabile tramite un aggiornamento software anche per iPhone 8, iPhone X ed iPhone Xs , anch'essi basati sul Bluetooth 5.0.