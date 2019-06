iPhone 2019: tutti e tre Oled ma 5G solo sui top di gamma

L'analista Ming-Chi Kuo, lo stesso che predisse l'arrivo dell'iPhone XR con schermo LCD, ha pubblicato una serie di rumor sulla lineup di Apple per il 2019. Arriveranno tre iPhone con schermo OLED. Cambiano le dimensioni degli schermi, e il 5G arriverà solamente sui due top di gamma.

Avremmo quindi un iPhone XI che passerebbe dagli attuali 5,8 pollici ad una diagonale più tascabile da 5,4 pollici, mentre l'iPhone XI Max si ingigantirebbe ulteriormente, toccando i 6,7 pollici. Sarebbero questi due gli smartphone Apple con modulo 5G, mentre il successore dell'iPhone XR si dovrà accontentare del solito 4G LTE. In compenso, via LCD e schermo OLED su tutti e tre i device.

Tutti rumor da prendere con le pinze, ma vale ricordare che Ming-Chi Kuo azzeccò molte delle novità presentate nel 2018. Inoltre si tratta di informazioni estremamente verosimili.

Mancano ancora diversi mesi al lancio della nuova linea di iPhone, ma ormai i rumor (attendibili o meno) si fanno sempre più pressanti. Pochi giorni fa la notizia di un possibile addio al cavo Lightning per fare posto all'USB-C, e ancora prima diversi leak avevano svelato la scelta di design effettuata da Apple per il modulo fotografico. Stop alla disposizione a semaforo degli obiettivi, con Apple che insegue Huawei racchiudendo i sensori in un quadrato. Una scelta seguita anche da Google con il suo imminente Pixel 4.