L'iPhone del 2020 avrà il display ProMotion da 120Hz di iPad Pro?

iPhone 11, 11 Pro e Pro Max sono da poco disponibili sul mercato, ma sul web già si parla della prossima generazione di smartphone della società di Cupertino, che dovrebbe debuttare in autunno 2020.

DigiTimes riferisce che l'iPhone del prossimo anno con ogni probabilità includerà uno schermo a 120Hz come il ProMotion presente sull'iPad Pro, con la differenza che quello dello smartphone sarà un pannello OLED ad alta frequenza, mentre quello del tablet è LCD. Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di un passo in avanti significativo rispetto agli schermo degli iPhone attuali, che includono display a 60 Hz.

In cosa si tradurrà questo cambiamento, però? L'interfaccia grafica e lo scorrimento tra app saranno più fluidi. Inoltre, uno schermo a 120 Hz consentirà al dispositivo di far girare contenuti video a 24, 48 e 60 frame al secondo.

Sugli smartphone attuali, i display a 60Hz non sono in grado di visualizzare in maniera uniforme tutti i fotogrammi di un video a 24 fps, il che diventa rapidamente riconoscibile soprattutto per gli occhi più allenati.

Apple a quanto pare intende saltare sul carrozzone dei 120Hz, che hanno già debuttato su Android con l'ASUS ROG Phone 2 ed il Google Pixel 4. Lo smartphone per il gaming di Asus in particolare è il primo con schermo OLED a 120 Hz ad essere distribuito su larga scala.