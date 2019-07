Gli iPhone del 2020 potrebbero includere il sensore fotografico ToF, 5G e FaceID

Mentre siamo a pochi mesi dalla presentazione ufficiale del nuovo iPhone 11, già si parla della generazione di smartphone che la casa della Mela dovrebbe presentare il prossimo anno. Secondo l'analista Ming-Chi Kuo, il colosso di Cupertino potrebbe includere un sensore fotografico ToF (time-of-flight) per il rilevamento in 3D degli oggetti.

Il sistema di telecamere time-of-flight infatti misura il tempo impiegato da un laser o un LED per rimbalzare dagli oggetti in una stanza. In questo modo è possibile creare una mappa tridimensionale accurata dell'ambiente circostante.

Secondo Kuo, che è sempre stato uno degli analisti più affidabili del settore, tutti e tre i nuovi iPhone dovrebbero includere anche il sistema di fotocamera frontale con FaceID, un rumor che si discosta di molto dai precedenti rapporti che parlavano di un possibile pensionamento del notch a favore di un modulo per il riconoscimento delle impronte integrato direttamente sotto il display.

"Prevediamo che i tre nuovi modelli di iPhone del 2020 saranno dotati di Face ID frontale e due di essi includeranno un sensore ToF posteriore. Stimiamo che le spedizioni delle versioni di iPhone dotate di VCSEL anteriore si aggireranno intorno a 45 milioni" si legge nel rapporto.

Kuo prosegue affermando che una fotocamera posteriore ToF potrebbe anche aumentare la qualità delle foto e la resa delle applicazioni per la realtà aumentata. Nello stesso documento l'analista ritiene anche che Apple ed Huawei saranno i produttori più aggressivi a supportare 5G e ToF nel corso del prossimo anno.

L'analista ha anche dichiarato che l'implementazione del sensore ToF dovrebbe andare di pari passo con la connettività 5G in quanto Apple vorrebbe utilizzare la funzione per creare "un'esperienza AR rivoluzionaria". Ecco perchè tutti gli iPhone del 2020 dovrebbero includere anche il chip 5G.