Gli iPhone del 2020 potrebbero segnare il ritorno del Touch ID

Nonostante i promo fasulli, gli iPhone del 2019 ancora non hanno visto la luce e non saranno disponibili per l'acquisto prima di fine anno. Tuttavia, Apple sta già guardando oltre e starebbe già mettendo a punto i progetti per la generazione che raggiungerà i negozi nel 2020.

Secondo quanto riferito in precedenze, i modelli del 2019 non introdurranno alcun tipo di rivoluzione a livello estetico, a parte l'aggiunta di una nuova telecamera posteriore che porterà il totale delle lenti a tre.

Discorso diverso per gli iPhone del 2020, che a quanto pare introdurranno delle novità significative. Al supporto al 5G, di cui abbiamo già sentito parlare in precedenza, potrebbe aggiungersi anche un sistema di rilevamento in 3D tramite le telecamere posteriori.

Un nuovo rapporto presente sul web oggi menziona anche il possibile ritorno tra le specifiche tecniche del Touch ID. Apple ha pensionato il sistema di riconoscimento dell'impronta digitale con iPhone X, a favore del Face ID che è in grado di scansionare il viso per effettuare il login. Il rumor trapelato oggi riferisce che il Touch ID di prossima generazione potrebbe funzionare su tutto lo schermo, che dovrebbe occupare tutta la scocca anteriore dello smartphone. Di conseguenza, è lecito attendersi un pensionamento (prematuro) del Face ID.

Interessante notare come il Face ID abbia aiutato Apple a rimuovere il pulsante Home e quindi il Touch ID, ed il Touch ID potrebbe aiutare ad eliminare il notch a favore del Face ID.