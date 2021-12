iPhone SE 2022, dietrofront: la produzione non è ancora iniziata, arriverà a metà 2022?

Una decina di giorni fa era emerso in rete un report secondo cui la produzione di iPhone SE 2022 era iniziata ai primi di dicembre, e il device sarebbe stato presentato poco dopo. Ora, invece, un secondo report ci dice che, con ogni probabilità, iPhone SE 2022 non è ancora entrato in produzione, ma potrebbe farlo molto presto.

Il report arriva dal portale ITHome, e stabilisce che iPhone SE 2022 sta per entrare nei trial di produzione, cioè nella fase di produzione di alcuni dispositivi di prova per verificare che lo smartphone soddisfi i requisiti di qualità di Apple. Lo stesso report, comunque, afferma che la produzione di massa dovrebbe iniziare a breve, dal momento che diversi fornitori starebbero preparando le proprie scorte di componenti per il telefono.

Stando agli ultimi leak, iPhone SE 3 potrebbe fare enormi vendite ed essere capace di attirare diversi utenti Android verso il mondo dei device Apple. In termini di scheda tecnica, comunque, iPhone SE 2022 avrà uno schermo LCD Retina HD, mentre il suo form factor dovrebbe rimanere simile a quello dello scorso modello, con un pulsante Home che contiene anche il sensore per le impronte digitali del telefono. Probabilmente, iPhone SE 3 sarà l'ultimo device Apple con queste feature, poiché iPhone SE 2023 sarà simile ad iPhone X.

Sotto la scocca del device troveremo il chip Apple A15 Bionic, come hanno confermato già alcuni precedenti leak su iPhone SE 3, insieme a 3 GB di RAM nel modello standard e 4 GB di RAM nel modello Plus. Il chipset utilizzato dal telefono permette poi il supporto alla connettività 5G, mentre in termini di fotocamera il device dovrebbe avere un solo sensore posteriore da 12 MP e una selfie camera dalle specifiche ancora sconosciute.