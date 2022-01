iPhone SE 2022 si mostra in alcuni render: avrà realmente il notch?

Il nuovo iPhone SE figura in tutti i leak riguardanti la lineup di prodotti Apple per il 2022. Quest'oggi in rete sono emersi alcuni render, pubblicati dal leaker Xleaks7, del nuovo smartphone di fascia media targato Apple.

Come mostriamo nell'immagine presente in calce, Xleaks7 immagina un iPhone SE 2022 con notch e scocca frontale simile agli iPhone 12 e 13 attualmente nei negozi, mentre sul retro è presente una sola fotocamera, accompagnata dal flash. Le cornici ed i bordi sono stondati e non piatti come gli iPhone di ultima generazione, e ricordano a grandi linee l'iPhone SE che anche attualmente è disponibile per l'acquisto.

Le ultime indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni puntano a marzo 2022 come periodo di lancio per iPhone SE 5G, ma i rumor sulla possibile scocca ed aspetto sono contrastanti e non tutti in linea con quanto mostrato da Xleaks7.

Un leaker infatti proprio di recente aveva confermato per iPhone SE 3 il form factor di iPhone 8, segno che almeno quest'anno la tanto agognata rivoluzione al design non dovrebbe concretizzarsi, nonostante le speranze di molti.

Nessuna informazione invece sui prezzi, ma potrebbe essere necessario un incremento alla luce dell'implementazione del chip 5G. Come sempre, vi terremo aggiornati non appena arriveranno novità a riguardo.