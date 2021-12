iPhone SE 2023: il form factor verrà stravolto, si baserà su iPhone X?

Nonostante la produzione di iPhone SE 2022 sia appena iniziata, gli insider e gli esperti del mondo Apple sembrano guardare già al futuro della linea SE di smartphone di Cupertino. In particolare, un report di DigiTimes suggerisce che l'iPhone SE 4 del 2023 cambierà design, basandosi finalmente su quello di iPhone X.

L'indiscrezione pare piuttosto credibile, specie se Apple volesse continuare a considerare iPhone SE come una versione entry-level dei suoi smartphone. Fino a qualche settimana fa, infatti, i leaker credevano che il modello SE del 2023 (quando non addirittura quello del 2022) avrebbe adottato il form factor di iPhone XR, ma potrebbero essersi sbagliati.

DigiTimes mette in luce come non avrebbe senso per Apple usare il form factor di iPhone XR, perché ciò rischierebbe di deviare una consistente fascia di pubblico di iPhone 14 verso una soluzione più economica: iPhone XR, infatti, ha uno schermo di 6.1", identico a quello che si presume sarà il display di iPhone 14. Inoltre, entrambi i device saranno dotati di notch, presentando un design molto simile.

Finora, però, Apple ha usato le dimensioni dello schermo e il form factor per differenziare la linea SE da quella dei device flagship: per esempio, l'iPhone SE del 2022 dovrebbe essere basato su un iPhone 8 e avere uno schermo da 4.7", con un design finale completamente diverso da quello di iPhone 13. Questa scelta di Apple dipende anche dall'intenzione di utilizzare il chip A15 Bionic su iPhone SE 2022, che dovrebbe montare sotto la scocca delle componenti simili a quelle di iPhone 13.

Se questa prassi dovesse mantenersi inalterata, per l'iPhone SE del 2023 Apple dovrebbe decidere di utilizzare come riferimento il design di iPhone X, che presenta uno schermo da 5.8", leggermente più piccolo di quello di iPhone XR, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, poiché le speculazioni riportate da DigiTimes riguardano device in uscita tra diversi mesi.