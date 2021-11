iPhone SE 3 alla fine arriverà nel marzo 2022? L'ultima analisi degli esperti

Anche a novembre si torna a parlare della terza iterazione di iPhone SE, lo smartphone più economico della nuova gamma firmata Apple. A fine ottobre si era parlato di un rinvio del lancio al 2024 ma, stando a una nuova analisi dell’industria della telefonia mobile, iPhone SE 3 potrebbe arrivare nel marzo 2022.

Questa indiscrezione giunge direttamente dalla nota organizzazione TrendForce, la quale ha pubblicato proprio oggi, mercoledì 17 novembre 2021, il suo ultimo report sul mondo degli smartphone. Oltre alle previsioni generali del ritorno ai livelli di produzione pre-pandemia con 1,39 miliardi di unità in arrivo nei negozi, l’agenzia ha dedicato parte delle sue ricerche a singoli produttori, tra cui il colosso di Cupertino.

Gli analisti si sono soffermati nello specifico su iPhone SE 3 affermando che, oltre ai quattro telefoni di punta nell'autunno del prossimo anno, Apple lancerà lo smartphone di fascia media “alla fine del primo trimestre del prossimo anno”. Secondo loro, inoltre, il design sarà completamente ereditato dal predecessore con schermo da 4,7 pollici e singola fotocamera posteriore, mentre sotto la scocca ci sarà il SoC A15 Bionic con supporto alla rete 5G.

In merito a iPhone 14, invece, TrendForce ha scritto quanto segue: “Nella seconda metà del 2022, l'azienda manterrà la sua tradizione di annunciare quattro nuovi modelli; due dei quali saranno dotati di un display da 6,1 pollici, mentre gli altri due avranno un display da 6,7 pollici. […] TrendForce prevede che la produzione di smartphone di Apple per il 2022 raggiunga 243 milioni di unità, con una crescita del 5,4% su base annua e il secondo volume più alto tra tutti i marchi di smartphone”. Previsioni importanti, ma che consigliamo comunque di prendere con le pinze specialmente alla luce della lunga serie di indiscrezioni precedenti in conflitto tra loro.

Nel frattempo, Apple ha annunciato che venderà componenti per riparare iPhone e Mac in casa.