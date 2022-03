iPhone SE 3 in arrivo: l'inventario di Apple per iPhone SE 2 sta calando

Oramai il debutto internazionale del nuovo smartphone economico di Apple iPhone SE 3 sembra essere vicinissimo. A qualche giorno dagli ultimi rumor sul prezzo del dispositivo, il gigante di Cupertino sembra avere già lasciato dei piccoli indizi concreti sulla sua imminente presentazione.

Come ripreso da Gizchina, la Mela in diversi mercati sta modificando i tempi di consegna del predecessore iPhone SE 2, aumentando progressivamente l’attesa in corrispondenza a un calo delle unità in magazzino. Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente, le scorte sono diminuite in modo significativo e la produzione è calata, ergo le opzioni di acquisto sono estremamente limitate.

Quando si manifesta tale evenienza, spesso significa che l’azienda sta per chiudere la vendita del dispositivo interessato in vista del debutto del successore. Secondo fonti interne alla catena di approvvigionamento, però, la produzione di iPhone SE 2 non è stata completamente arrestata, bensì verrà ridotta assieme al prezzo affinché Apple possa tentare di impadronirsi di una quota del mercato Android di fascia bassa. In questo modo, Cupertino riuscirà finalmente a posizionare smartphone diversi per ogni fascia di prezzo, partendo dai 200 Dollari circa e arrivando alle cifre astronomiche per gli ultimi iPhone 13 top di gamma.

Ritornando però al nuovo mid-range, qualche settimana fa abbiamo visto nel dettaglio cosa aspettarsi da iPhone SE 3 5G.