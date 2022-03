iPhone SE 3 in arrivo con MagSafe e batteria migliorata: gli ultimi rumor

Mancano poche ore al keynote Peek Performance di Apple di stasera, e sono emersi i rumor dell’ultima ora su quello che sarà senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’evento delle 19: iPhone SE 3 .

Secondo quanto emerso dal blog coreano Naver dal leaker yeux1122, iPhone SE 3 potrebbe sfoggiare a sorpresa il MagSafe, con relativo Ceramic Shield sul display. Apple sta utilizzando questo sistema già su altri device e osserva che grazie ad un “processo a doppio scambio ionico” è in grado di garantire una migliore resistenza alle gocce.

L’arrivo del MagSafe su iPhone SE 3 sarebbe una novità assoluta, e quasi un fulmine a ciel sereno in quanto prima d’ora non erano emerse indicazioni di alcun tipo da questo fronte. Come sempre però vi invitiamo a prenderla con le pinze in quanto potrebbe anche non essere conforme alla verità.

Per quanto riguarda gli altri rumor, sembra confermata la presenza del chip A15 Bionic con supporto 5G, accompagnato da 4GB di RAM (in aumento rispetto ai 3GB di iPhone SE 2). Attesi anche miglioramenti alla durata della batteria, in quanto l’SoC garantisce una migliore efficienza rispetto all’A13 Bionic. Yeux1122 a riguardo afferma che i miglioramenti alla durata della batteria saranno “significativi”.

Tra i protagonisti dell’evento Apple di stasera dovrebbe esserci anche iPad Air 5 con chip M1.