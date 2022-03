iPhone SE 3, grandi novità sotto la scocca: c'è una sorpresa di cui Apple non ha parlato

Apple ha annunciato iPhone SE 3 solo un paio di giorni fa, nel corso del keynote "Peak Performance" dell'8 marzo. La Casa di Cupertino si è molto concentrata, durante il suo evento, sulle caratteristiche tecniche di iPhone SE 3, per sottolinearne il miglioramento rispetto al passato.

Accanto al chip A15 Bionic ed al modem 5G, tuttavia, vi è una feature aggiuntiva di iPhone SE 3 di cui Apple non ha parlato: per la prima volta nella storia dei device entry-level di Cupertino, infatti, iPhone SE 3 avrà 4 GB di RAM, e non più tre come i suoi predecessori.

La notizia non è stata ufficializzata da Apple, ma arriva anzi da un report di Macrumors, che ha analizzato la versione Release Candidate di Xcode 13.3, rilasciata da Apple a margine dell'evento "Peak Performance" dell'8 marzo. Xcode, per chi non lo sapesse, è l'ambiente digitale sviluppato e mantenuto da Apple che gli sviluppatori possono utilizzare per creare app per iOS, iPadOS, tvOS, watchOS e macOS.

Stando ad una stringa di codice contenuta nell'ultima versione di Xcode, dunque, iPhone SE 3 ha 4 GB di RAM, ma non solo: l'analisi del programma ha infatti rivelato i tagli precisi di RAM di molti device di Cupertino, tra cui gli iPhone e gli iPad di ultima generazione, ed ha spiegato che anche l'iPad Mini di sesta generazione, presentato da Apple lo scorso settembre, ha una RAM aumentata a 4 GB.

Tornando ad iPhone SE 3, comunque, l'ampliamento della RAM migliorerà le prestazioni in alcune app, come quelle di editing fotografico e video, che dovrebbero garantire performance migliori rispetto a quelle degli iPhone entry-level di prima e seconda generazione. Lo stesso discorso vale anche per Safari, che dovrebbe poter mantenere aperte più pagine web al contempo, e per iOS in generale, con un maggiore numero di app funzionanti in background.