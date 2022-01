iPhone SE 3 ed iPad Air 5 si avvicinano: un nuovo leak conferma il lancio nel 2022?

Mentre sul web si continuano a rincorrere i rumor su iPhone SE+, alcune indiscrezioni trapelate in rete di recente potrebbero aver confermato il lancio imminente di iPhone SE 3 ed iPad Air 5, entrambi attesi tra marzo ed aprile 2022 nel corso un keynote dedicato che dovrebbe tenere il colosso di Cupertino.

Le nuove voci si aggiungono a quelle emerse nelle ultime settimane, che vogliono Apple pronta a rinnovare la propria linea di iPad Air ed iPhone Se con due nuovi modelli da portare nei negozi già nel corso della prima metà dell'anno.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il blog francese Consomac, il quale ha individuato i numeri di modello che Apple potrebbe utilizzare per iPhone SE 3 ed iPad Air 5, direttamente nel database della Commissione Economica Eurasiatica (EEC). Apple Insider spiega che si tratta di una prassi comune, in quanto i dispositivo che supportano la crittografia devono essere registrati presso l'EEC prima di essere venduti in Russia. Questa pratica ha fatto diventare l'EEC una fonte di notizie per i device in arrivo sul mercato.

Per il nuovo iPhone SE, Apple potrebbe utilizzare i numeri di modello A2595, A2783 e A2784, mentre per quanto riguarda l'iPad Air 5 il database cita i numeri di modello A2436, A2588, A2696, A2759, A2437, A2589, A2591, A2757, A2761, A2766 e A2777.

Proprio qualche giorno fa, sul web sono emersi alcuni render di iPhone SE 3 che però difficilmente corrisponderanno alla versione reale dello smartphone, in quanto il design potrebbe rimanere invariato.