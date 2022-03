iPhone SE 3 ed iPad Air 5 sono vicini: i dispositivi appaiono sul sito web di un operatore

Gli iPhone SE 3 ed iPad Air 5 saranno sicuramente tra i protagonisti del keynote Apple della prossima settimana, ma nel frattempo un rivenditore potrebbe aver svelato in anticipo alcune informazioni sui due attesi prodotti.

In particolare, il popolare leaker Evan Blass ha scovato sul sito web di uno dei principali operatori asiatici le pagine di prova del nuovo iPhone SE e della quinta generazione di iPad Air.

Nelle due pagine di prova del sito web 91Mobiles sono presenti delle generiche immagini dei precedenti iPhone SE ed iPad Air, e non ovviamente quelle dei nuovi prodotti. Tuttavia, come spiegato da vari siti, il fatto che i webmaster abbiano già predisposto la pagine indica che il lancio potrebbe avvenire subito dopo il keynote.

Apple è solita aprire i preordini di venerdì: facendo due calcoli, quindi, potrebbe dare il via alle prenotazioni dei due dispositivi venerdì 11 Marzo 2022, per poi lanciarlo in via ufficiale nei negozi il 18 Marzo 2022. Chiaramente, vi invitiamo a prendere con le pinze le informazioni e notizie di questo tipo in quanto siamo sempre nel campo delle indiscrezioni.

iPhone SE 3 dovrebbe sfoggiare un chipset A15 Bionic, display da 4,7 pollici con pulsante Home fisico con Touch ID e lo stesso design del modello precedente. iPad Air 5 dovrebbe condividere lo stesso schermo, fotocamera ultra-wide da 12 megapixel nella parte anteriore e schermo da 10,9 pollici.