iPhone SE 3 ed iPad Air 5 sempre più vicini: prime informazioni sui prezzi

In attesa di scoprire se i rumor sul lancio di iPhone SE 3 in primavera corrispondano alla realtà, il nuovo smartphone low-cost di Apple sembra avvicinarsi sempre di più, insieme all'iPad Air 5.

Secondo quanto riportato da 91Mobiles, in India sono stati certificati tre modelli di iPhone con numero di modello A2595, A2783 ed A2784, che secondo molti potrebbero riferirsi appunto all'iPhone SE 2022 in quanto sono recentemente apparsi anche nel database della Commissione Economica Eurasiatica. Documenti di questo tipo sono solitamente indicativi di un lancio ormai imminente, e potrebbero confermare che il reveal potrebbe effettivamente avvenire tra marzo ed aprile.

L'aspetto più interessante del rapporto è rappresentato dal fatto che tali documenti sono accompagnati dai prezzi. Per gli iPhone si parla di un prezzo superiore ai 300 Dollari: per fare un raffronto l'ultimo iPhone SE è stato annunciato in Aprile 2020 ad un prezzo di partenza di 399 Dollari. Tra le novità della scheda tecnica di iPhone SE 3 dovrebbe figurare la connettività 5G, grazie al chip A15 Bionic che abbiamo visto all'opera su iPhone 13, mentre il design dovrebbe essere ispirato all'iPhone 8 con display da 4,7 pollici.

Nella stessa documentazione sono emersi anche due nuove versioni dell'iPad Air, con numeri di modello A2558 ed A2589, con prezzi compresi tra i 500 ed i 700 Dollari. L'ultimo iPad Air ha un prezzo di partenza di 599 Dollari, per fare un confronto. Il successore dovrebbe sfoggiare uno schermo da 10,9 pollici con chipset A15 Bionic, fotocamera frontale migliorata e connettività 5G.

Sempre in India sono stati scovati anche due nuovi iPad economici con i numeri A2757 ed A2761, che dovrebbero costare circa 300 Dollari.