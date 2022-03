iPhone SE 3 ha un miglioramento 'nascosto' sotto la scocca: la scoperta in un teardown

Dopo avervi mostrato i primi teardown di iPhone SE 3, secondo i quali il nuovo smartphone entry-level di Cupertino è poco riparabile, vi parliamo di un'interessante scoperta fatta dagli esperti che hanno smontato l'iPhone annunciato lo scorso 8 marzo. In particolare, è stato scoperto che sotto la scocca di iPhone SE c'è una piccola sorpresa.

Inaspettatamente, infatti, il canale PBKReviews ha scoperto che la batteria di iPhone SE 3 è più capiente di quella di iPhone SE 2, che a sua volta era più grande di quella del primo modello dello smartphone. Nulla di strano, vista la tendenza all'ingrandimento delle batterie in atto negli ultimi anni, se non che l'ampliamento della capacità di ricarica di iPhone SE 3 è avvenuto a parità di dimensioni.

Come vi abbiamo riportato anche prima dell'uscita dello smartphone, infatti, iPhone SE 3 ha un design tradizionale, identico a quello di iPhone SE 2, che dunque non lasciava pensare all'inserimento di una batteria più capiente sotto la sua scocca. Tuttavia, pare che gli ingegneri Apple abbiano guadagnato spazio nella nuova versione del telefono, che ora supera i 2.000 mAh di capienza della batteria, la quale arriva a 2.018 mAh.

Si tratta di un aumento piuttosto consistente rispetto ai 1.821 mAh di iPhone SE 2 ed ai 1.621 mAh del primo iPhone SE, che ha permesso alla campagna marketing di Cupertino di dire che iPhone SE 3 garantirà due ore di autonomia in più rispetto al predecessore anche sotto stress, per esempio durante la riproduzione dei video.

Proprio per via di questo cambiamento strutturale, la batteria di iPhone SE 2 non è compatibile con quella del nuovo smartphone low-end di Apple. Lo stesso vale per lo schermo, dal momento che non è possibile utilizzare il display di un iPhone SE del 2020 per riparare quello di uno smartphone del 2022.