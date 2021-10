iPhone SE 3 non cambierà design, ma ci saranno grandi novità sotto la scocca

Lo scorso luglio in rete si era parlato parecchio degli ultimi rumor su iPhone SE 3, ma poi i tipster del settore si sono distaccati dal tema per concentrarsi sulla serie ammiraglia iPhone 13 lanciata a settembre. Ora, però, torna a essere protagonista di nuove indiscrezioni, o meglio di conferme riguardo le specifiche tecniche.

Nel blog giapponese Macotakara dedicato all’universo Apple, infatti, oggi si è discusso del futuro dell'iPhone SE di terza generazione. Secondo quanto pubblicato nel portale nipponico, lo smartphone non dovrebbe cambiare design, mantenendo dunque il display LCD da 4,7 pollici e il pulsante Home Touch ID. Le novità più importanti si troveranno quindi sotto la scocca, dove invece apparirà il più recente chip A15 Bionic con supporto al 5G, rete mobile di quinta generazione che ormai è sempre più il nuovo standard di mercato.

Per quanto riguarda produzione e spedizioni, invece, al momento le previsioni di mercato parlano dell’avvio dei lavori nel dicembre 2021 con apertura delle vendite nella primavera del 2022. Insomma, si tratta di una “conferma” delle indiscrezioni di mercato diffuse dal rinomato analista Ming-Chi Kuo nel corso dell’estate e delle analisi di DigiTimes, testata taiwanese sempre aggiornata sulle ultime novità nella catena di produzione asiatica. Per ora consigliamo di prendere questi dati con le pinze in ogni caso, sebbene i tipster siano piuttosto convinti della loro validità.

Se siete particolarmente interessati agli ultimi prodotti top di gamma del colosso di Cupertino, vi rimandiamo alla recensione di iPhone 13 Pro.