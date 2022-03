iPhone SE 3 non convince nella riparabilità: i teardown lo bocciano, ecco perché

A due settimane dal debutto di iPhone SE 3 sul mercato internazionale, arrivano i primi video che lo mettono alla prova come “dispositivo riparabile”. Da diverso tempo, infatti, esistono portali che recensiscono il grado di riparabilità degli smartphone; uno di questi è PBKreviews, e il voto dato all’ultimo iPhone SE non è per nulla buono.

Il video pubblicato su YouTube ci mostra il teardown integrale dell’iPhone SE di terza generazione offrendoci anche un confronto con il predecessore iPhone SE di seconda generazione. Ciò che si nota immediatamente è la somiglianza sotto la scocca, accompagnata tuttavia da una certa incompatibilità nel microscopico. Cosa si intende? Per esempio, la batteria è identica nella forma ma cambia nello spessore e nel connettore, mentre la mainboard è leggermente più lunga nell’iPhone SE 2022 rispetto all’SE del 2020. O ancora, sostituendo lo schermo dell’iPhone SE 2022 con quello del 2020 si nota che i componenti interni si connettono, ma l’input touch sembra non funzionare a dovere.

Venendo ai punteggi di riparabilità, la disponibilità dei componenti è promossa a pieni voti e a ricevere un piccolo premio è anche la semplicità della sostituzione di schermo e batteria. Tuttavia, la complessità del design e la difficoltà nel sostituire la porta di ricarica e altri componenti minori hanno comportato l’abbassamento del voto finale a un non convincente cinque e mezzo. Sembrerebbe, pertanto, che la Mela dovrà migliorare ancora questo importante aspetto tecnico, sempre più essenziale man mano che il pubblico e le istituzioni sostengono il Right To Repair.

A proposito di quest’ultimo, l’Unione Europea sta spingendo sul ritorno delle batterie rimovibili su smartphone.