iPhone SE 3, nuove conferme sul possibile keynote a Marzo 2022

A ridosso del weekend sul web era emerse l'indiscrezione che voleva Apple pronta a tenere un keynote di presentazione di iPhone SE 3 a Marzo 2022, con lancio previsto nelle settimane successive. Alcune conferme sono emerse anche nell'edizione di questa settimana della newsletter Power On di Mark Gurman di Bloomberg.

Il giornalista ha infatti nuovamente ribadito che Apple ha in programma di organizzare un evento martedì 8 Marzo 2022, nel corso del quale dovrebbe presentare non solo il nuovo iPhone SE3, ma anche la nuova generazione dell'iPad Air. Entrambi i dispositivi saranno dotati di chip A15 e del supporto 5G.

Gurman ha anche affermato che Apple ha intenzione di lanciare almeno un nuovo Mac questa primavera, ma non ha spiegato se sarà presentato già a Marzo 2022 durante l'evento in questione o meno. Il computer potrebbe essere un Mac Mini di fascia alta con chip M1 Pro ed M1 Max, dal momento che il nuovo iMac da 27 pollici aggiornato con ogni probabilità non vedrà la luce prima di agosto-settembre.

Le altre indiscrezioni riferiscono che Apple avrebbe intenzione di lanciare almeno quattro nuovi Mac con M2 nel 2022, tra cui i nuovi MacBook Air, un MacBook Pro da 13 pollici entry-level, un iMac da 24 pollici ed un Mac Mini entry-level.