iPhone SE 3 è un piccolo mostro di potenza: prestazioni alla pari con iPhone 13!

Il nuovo iPhone SE 3, che è stato presentato da Apple qualche giorno fa nel corso del keynote di Marzo 2022, è un piccolo mostro di potenza. Lo smartphone economico del colosso di Cupertino infatti sta già stupendo nei punteggi benchmark emersi in rete.

Nello specifico, sulla piattaforma Geekbench, l’iPhone SE 3 ha ottenuto un punteggio single core di 1695 e multi-core di 4021, praticamente alla pari di iPhone 13 che si era fermato rispettivamente a 1672 e 4481. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che entrambi gli smartphone sono dotati dello stesso chip A15 Bionic, e su iPhone SE 3 sono presenti ben 4GB di RAM, un aspetto che Apple (come da protocollo) non ha approfondito più di tanto durante il keynote.

Proprio quest’ultima informazione è emersa grazie a Geekbench, che come sempre sul proprio database ha caricato la scheda tecnica completa del dispositivo.

In termini di design, non sono segnalate grosse novità rispetto al precedente iPhone SE: il dispotico condivide lo stesso design da 4,7 pollici con pulsante fisico Home e Touch ID per il riconoscimento delle impronte digitali presente al suo interno. Rispetto al precedente modello, inoltre, è anche presente il supporto 5G che ormai è presente su tutti i device Apple dotati di connettività cellular.